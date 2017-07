Immobili e terremoti: all'Università un seminario sulle più aggiornate tecniche di analisi

Nei giorni scorsi, in Repubblica, si è tenuto un seminario – organizzato dall'Università - sulle più aggiornate metodologie di monitoraggio degli immobili in relazione ai terremoti. Coinvolto nell'iniziativa – che ha visto la partecipazione di professionisti e ricercatori - il corso di laurea in Ingegneria Civile, che dal prossimo anno accademico offrirà un indirizzo specifico rivolto proprio all'antisismica e alla sostenibilità ambientale.