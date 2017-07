A secco due terzi dell'Italia: 10 Regioni pronte a chiedere lo stato di calamità

Almeno 10 Regioni starebbero per presentare la richiesta di stato di calamità naturale al ministero delle Politiche agricole. La misura prevede, per le aziende, sospensione delle rate dei mutui, blocco dei pagamenti dei contributi e accesso al Fondo per il ristoro danni, mentre, secondo una analisi della Coldiretti, i 2/3 dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco a causa della siccità delle ultime settimane, e ammontano ad oltre 2 miliardi i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. "Siamo pronti a dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica", afferma il ministro Martina. Il ministro Galletti: a Roma

situazione critica.