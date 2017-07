L'accesso al centro di Raccolta di San Giovanni dell'AASS sarà gestito con la SMaC Card

Nuova gestione delle operazioni di conferimento di tutti i rifiuti urbani: dalla giornata di oggi vengono gestite con la SMaC Card, per disciplinare l'abilitazione al servizio e provvedere al riconoscimento degli incentivi economici.

L'accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni dell'AASS diventa automatizzato.

Da oggi per la gestione di tutte le operazioni di pesatura e conferimento materiali al Centro di Raccolta si utilizzerà la SMaC Card.

Un sistema informatizzato sviluppato dall'AASS che consentirà l'autonomo ingresso all'area per il conferimento di tutti i rifiuti urbani in forma differenziata e garantirà il riconoscimento dell'incentivo economico per i diversi materiali conferiti, per un massimo di 50 euro annuali.

Inoltre sarà possibile provvedere all'acquisto di compost, che verrà direttamente accreditato nella stessa.

Il nuovo sistema di gestione del Centro di Raccolta è costituito da un totem automatizzato progettato per agevolare le operazioni di conferimento.

Si dovrà appoggiare la scheda appesa al carrello sul lettore per controllare la tara e posizionare il carrello sulla bilancia. A questo punto l'utente si può avvicinare al totem, dove inserirà la SMaC Card e selezionerà l'articolo da conferire, il tutto guidato da un'interfaccia audio che guiderà le operazioni. Una volta confermato, si ritirerà lo scontrino e si andrà ad appoggiare il rifiuto nell'apposito spazio.

Per verificare le risultanze dei conferimenti, sarà possibile accedere all'apposita sezione dell'area titolari carta del sito SMaC e consultare le operazioni effettuate e il saldo maturato.

Nel video interviste all'ing. Giuliana Barulli, referente Ambiente AASS e Raffaele Piattelli, servizio SMaC.



Silvia Sacchi