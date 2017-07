Maltempo: arriva la neve nel Nord Italia

Il meteorologo Dieter Peterlin, "la neve d'estate è una benedizione per i ghiacciai"

Mentre la siccità continua ad interessare gran parte dell'Italia, nel Nord della Penisola è arrivata puntuale la perturbazione che sta portando con sé calo di temperature e maltempo.

Un fronte freddo, con piogge diffuse a valle e neve in quota, sta attraversando in queste ore l'Alto Adige. Intorno a mezzogiorno a passo dello Stelvio, a 2.770 metri di quota, i turisti sono stati accolti da una fitta nevicata. "La neve d'estate è una benedizione per i ghiacciai", ricorda il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin.