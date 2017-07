Meteo: temperature in calo sul Titano

Da stasera tornano il fresco e la pioggia; allerta temporali al Nord. Temperatura in calo anche sul Titano, dove non sono esclusi piovaschi dal pomeriggio. In tutta Italia è però ancora emergenza siccità, con 2/3 dei campi coltivati a secco: almeno 10 regioni stanno per presentare richiesta di stato di calamità. A Roma chiuse finora circa 200 fontanelle. Tra mercoledì e giovedì si terrà una riunione dell'osservatorio permanente sugli usi idrici dell'Appennino centrale al ministero dell'Ambiente. L'incontro già previsto, assume particolare rilievo alla luce della crisi idrica e dello spettro 'acqua razionata' a Roma che si vuol scongiurare. Presenti i tecnici della Regione Lazio, Acea, autorità di bacino, e probabilmente il ministro dell'Ambiente Galletti.