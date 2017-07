Le oltre 5mila multe a sammarinesi preannunciate nei giorni scorsi non sono ancora arrivate

Sul Titano le sanzioni per il telefono alla guida sono più blande rispetto all'Italia, soprattutto dopo il recente inasprimento della direttiva Minniti

Non sono ancora arrivate a San Marino le oltre 5000 multe preannunciate nei giorni scorsi sulle pagine del Carlino Rimini, ma è solo questione di tempo. Intanto si riaccende la polemica sul Titano perchè gran parte delle multe elevate ad italiani non vengono pagate.



Alla Polizia Civile di San Marino le 5.261 multe non pagate da sammarinesi nel biennio 2013-2014, ed elevate dalla Municipale di Rimini, non sono ancora arrivate ma è solo questione di tempo.

Arriveranno e poi la Polizia Civile le aggiungerà al faldone di quelle pregresse e giacenti per notificarle ai diretti interessati. Tanti automobilisti sammarinesi, appresa la notizia, già sono in apprensione nel timore di ricevere la famigerata raccomandata per ritirare la multa.

Alla fine – scrive il Carlino – i sammarinesi pagano quasi tutti, ma in tempi triplicati rispetto ad un automobilista italiano. Le multe elevate a San Marino ad italiani, invece, se non pagate subito, nell'80% dei casi – dato del 2014 – non vengono pagate. Da anni si invoca, da più parti, il principio di reciprocità che però si scontra con normative e procedure difformi tra le burocrazie dei due stati. Differenze che esistono, per altro, anche nei codici della strada di Italia e San Marino. Il caso piu' eclatante, di questi giorni, riguarda l'uso del telefono alla guida. In Italia, dopo l'inasprimento della direttiva Minniti, è prevista la sospensione immediata della patente, fino a tre mesi,e la multa da 322 a 1294 euro.

A San Marino, se sorpresi col telefono alla guida, la multa è da 100 a 250 euro o 50 euro se si paga subito e non è prevista la segnalazione.



l.s.