Meteo: allerta gialla per pioggia in E:R.

Domani sarà una domenica di pioggia: la protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali che riguarda la Romagna e l'Emilia centrale. A partire dalla mattina e per tutto il pomeriggio sono infatti previste precipitazioni sparse che interesseranno maggiormente il settore centro-orientale della regione e che localmente potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di forte intensità. Per le 48 ore successive si prevede un'intensificazione.