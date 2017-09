Sicurezza: a Rimini arrivano le nuove fioriere per limitare l’accesso dei mezzi nei punti nevralgici del centro storico

La funzionalità e la sicurezza incrociano il decoro e l’arredo urbano. I tecnici dell’ufficio qualità urbana del Comune di Rimini stanno sostituendo i fittoni di cemento posizionati per limitare l’accesso ai mezzi alle piazze e ai vicoli del centro storico, così come dispongono le ultime indicazioni per le città italiane del Ministero degli Interni, con fioriere, realizzate con materiali e colori che caratterizzano l’arredo urbano del cuore antico della città. Il progetto è stato condiviso con la Questura di Rimini e con la Polizia Municipale. Sono sei le fioriere in corrispondenza in via Poletti, piazza Cavour, via Gambalunga, piazza Ferrari, via Garibaldi e piazza Tre Martiri. Quattro delle sei fioriere sono state offerte dalla ditta Ecoservice, mentre l’allestimento del verde è a cura della ditta Bilancioni. “Si è discusso tanto quest’estate su come coniugare la necessità di integrare i sistemi di sicurezza con il contesto urbano, soprattutto in località ad alta frequentazione turistica o di alto valore artistico e culturale – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – In particolare proprio nel nostro centro storico, oggetto di numerosi interventi di riqualificazione che hanno lo scopo di valorizzare il nostro importante patrimonio culturale e di conseguenza elevarne l’attrattività. I blocchi di cemento, oltre ad essere antiestetici, rappresentano anche il segnale di città che si chiudono, che hanno paura".