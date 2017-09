Smart Mobility Forum: San Marino verso elettrico, idrogeno e mobilità intelligente

Novità in arrivo a San Marino in tema di mobilità intelligente. Allo Smart Mobility Forum 2017 sono state illustrate le innovazioni che interesseranno il territorio per vivere gli spostamenti in modo più ecologico e tecnologico. Durante l'evento, organizzato da Repubblica Futura al Podere Lesignano, è intervenuto il segretario di Stato, Marco Podeschi, che ha fatto riferimento alla legge sulla mobilità sostenibile che sarà discussa in Consiglio.



Nel testo, tra le altre cose, sono previsti incentivi per chi acquista veicoli elettrici. Si sta poi lavorando per introdurre in Repubblica un sistema per ricaricare le auto a idrogeno, così da aprire anche qui quel mercato. Intanto, l'AASS installerà una ventina di colonnine di ricarica per veicoli ad elettricità in diverse zone. Ogni relatore ha fatto conoscere al pubblico un differente aspetto di questi nuovi modi di viaggiare e spostarsi, inclusa l'evoluzione urbana di San Marino nel contesto del nuovo piano regolatore generale.



mt