Cervia, Ironman 2017: Xavier e Gaetan i veri vincitori

Hanno incantato e commosso platea e partecipanti alla Ironman 2017, che ha chiamato a Cervia oltre 2500 atleti da tutto il mondo per il Trialthlon più competitivo e pesante della storia.

Si chiamano Xavier Bruchez e Gaetan Daves, dalla Svizzera. Xavier ha affrontato tutte le tre gare – a nuoto per 3,8 chilometri, 180 in bici e 42 chilometri nella maratona - portando con sé il cugino Gaetan, tetraplegico, senza mai separarsi.

Insieme persino in mare, dove Xavier ha nuotato legato al canotto che trasportava Gaetan. Sono già per tutti i veri vincitori della competizione.