Sisma Amatrice: "33 mln di fondi mai arrivati"

La Procura di Rieti, a quanto riferisce oggi Fatto Quotidiano, sentirà il sindaco di Amatrice, Pirozzi, nell'ambito di un'indagine sulla destinazione degli oltre 33 mln di euro raccolti con gli sms di solidarietà per i terremotati del centro Italia.

Dell'atto di accusa arrivato ieri da Pirozzi riferisce oggi in prima pagina anche il Giornale. Fondi, secondo quanto riferito, che non sarebbero "mai arrivati alle popolazioni colpite dal sisma".