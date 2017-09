Amianto nei pavimenti delle scuole di Fonte dell'Ovo: studenti sicuri, analisi negative già prima della bonifica

Studenti sicuri alle scuole di Fonte Dell'Ovo, dopo che, in estate, era emerso un possibile problema per la presenza di fibre di amianto in alcuni pavimenti di linoleum nell'edificio. A luglio le istituzioni si sono attivate per risolvere la questione in tempi brevi e le superfici, che potevano presentare fessurazioni, sono state bonificate prima dell'inizio delle lezioni.



Non c'è alcun problema per la salute, affermano dalla Protezione Civile, nel gruppo di lavoro con Ufficio Progettazione, Iss, Azienda Lavori Pubblici e Direzione scolastica, insieme alle Segreterie di Stato all'Istruzione e al Territorio. I pavimenti di linoleum – spiegano – contengono una bassa percentuale di amianto e sono utilizzati ancora oggi, ad esempio negli ospedali italiani. Il fatto che non siano esposti alle intemperie riduce ancora di più il rischio.



La Protezione Civile rassicura i cittadini, anche perché i campionamenti hanno dato esito negativo già prima della bonifica. Dopo le operazioni, è stato organizzato un incontro con insegnanti, personale scolastico e genitori per informarli sulla buona riuscita.



mt