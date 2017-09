Cancellazione voli Ryanair: Federconsumatori Rimini incontra i cittadini coinvolti

Un danno grave a fronte di una mancanza di risposte o motivazioni chiare. Federcosumatori risponde alle tante chiamate e segnalazioni dei cittadini riminesi “lasciati a piedi” dalla compagnia low cost per fornire supporto. La tutela c'è, definita nel dettaglio dalla legislazione europea sui diritti dei passeggeri. Per esempio, diritto al rimborso del prezzo del biglietto o ad un volo alternativo in tempi quanto più celeri, oppure spostamento in una data successiva che risulti conveniente al viaggiatore; il tutto, a condizioni di viaggio comparabili. A carico della compagnia, dice ancora l'associazione riminese, anche l'assistenza con pasti e bevande durante i periodi di eventuali attese; di una adeguata sistemazione in albergo nel caso siano necessari pernottamenti, coprendo anche il collegamento tra aeroporto e luogo di sistemazione. Ma questo può non bastare, e Federconsumatori allarga ad una fattispecie di tutele che la legge non contempla con risarcimenti, dunque, più difficili da ottenere.



Nel video, l'intervista del legale per Federconsumatori, Enrica Tosi