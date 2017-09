Giornata mondiale del Turismo: ingressi ed eventi gratuiti in Repubblica

Si celebra oggi la Giornata mondiale del Turismo, che quest’ anno rivolge una particolare attenzione alla gestione responsabile dei beni culturali e dei percorsi naturali e alla accessibilità per tutti. Il programma prevede una serie di iniziative gratuite.

Entrata libera ai Musei di Stato, dalla Pinacoteca a quello dell'Emigrante, dalle ore 9 alle ore 17; lo stesso per le mostre ospitate al Palazzo Pergami Belluzzi “Moon Rocks” – Esposizione dei frammenti lunari e documenti conservati nel Museo di Stato e "Arcobaleno 900", omaggio ai più grandi esponenti del secolo scorso.

I ristoranti di San Marino proporranno menu e ricette preparati con particolare attenzione verso l’ambiente e le tradizioni locali. Alunni delle elementari di vari plessi hanno partecipato alla visita Guidata "TERRA, ACQUA, PIETRA". Attraverso il racconto di aneddoti, tradizioni ed eventi storici hanno ripercorso lo sviluppo della Comunità.

Nel pomeriggio verrà proposta una escursione di primo livello di circa 5 Km a cura dell’Associazione La Genga, aperta a tutti con ritrovo allo Stand dell’ex tiro a volo di Murata alle ore 15.50 e successiva partenza per il sentiero della cresta del Monte con fermata prima al “Santuario” di epoca protostorica della Tanaccia, poi alle tre Torri e arrivo al Museo di Stato.



VA