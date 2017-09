Giornata Turismo: 7 tour operators in visita sul Titano

Camera di Commercio, Consorzio San Marino 2000 e Convention Bureau hanno dato il via oggi, giornata mondiale del turismo, ad un progetto di tre giorni che coinvolge 7 tour operators da Germania, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria.

Sono specializzati nell'offerta di pacchetti viaggio per clienti over 65. Soggiorneranno sul Titano per tre giorni ed incontreranno i 24 operatori che hanno aderito all'iniziativa.

Si punterà sugli aspetti naturalistici della Repubblica valorizzando le iniziative medioevali. Non mancheranno tour enogastronomici, viste a strutture ricettive realizzate appositamente per loro.

Il Segretario Michelotti oggi sarà a Lucca per l'apertura del trentesimo "Forum degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa" a Palazzo Ducale.

È prevista la cerimonia di adesione di San Marino, Finlandia e Polonia in questo circuito che promuove il turismo sostenibile e accessibile. Nel video l'intervista a Augusto Michelotti, Segreteria Turismo.



VA