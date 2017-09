Meteo: nuvole e schiarite, miglioramento da venerdì

Nuvole e schiarite previste per la giornata di oggi e quella di domani, con massime che si aggireranno sui 18°C e minime vicine agli 11°C. Possibilità di nebbie nella notte e nelle prime ore del mattina. Per la giornata di venerdì e sabato, i dati suggeriscono un miglioramento generalizzato con tempo stabile e soleggiato. Per domenica, anche se è ancora presto poter fare un previsione attendibile, è possibile un ritorno delle nuvole. Anche le temperature non subiranno variazioni degne di nota.