Pace tra Italia e Francia: a Fincantieri il controllo di STX

Fincantieri avrà il 50% del capitale di Stx France, più un 1% dato in prestito per 12 anni dai francesi che consentirà alla società triestina la gestione industriale degli storici cantieri francesi sull'Atlantico. Obiettivo, creare un colosso da 10

miliardi. Un altro gigante europeo nasce grazie all'intesa tra la francese Alstom, che gestisce i treni tgv, e la tedesca Siemens. Resta fuori il caso Vivendi-Tim. 'Sono aziende private', sottolinea Macron. 'Chiediamo solo il rispetto delle

leggi', aggiunge Gentiloni. Accordo sui cantieri, impegno per la cooperazione nel militare navale e anche per il completamento della tav rilanciano quindi i legami fra Italia e Francia, anche con l'obiettivo di portare avanti quella 'ricostruzione europea' auspicata dal presidente francese e condivisa anche da Angela

Merkel. Tra le intese, anche una road map su Libia e migranti, e altre iniziative su cultura e ambiente.