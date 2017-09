Progetto WoW: udienza dai Capi di Stato

Come in terra così in mare: via le barriere architettoniche. È questo lo scopo del progetto WoW, Wheels on Waves, le ruote sulle onde, concepito in nome dei diritti delle persone con disabilità e che ha ricevuto l’alto patrocinio dei Capi di Stato e la piena approvazione del Governo sammarinese. Protagonista è Andrea Stella, velista in sedia a rotelle, che, con la sua associazione "Lo spirito di Stella" ha costruito un catamarano accessibile a tutti e che ora è in viaggio: a bordo oltre 100 persone con disabilità nelle varie tappe da Miami a Venezia, ultimo approdo il 15 ottobre. Per parlare di inclusione è stato organizzato un convegno dalle istituzioni sammarinesi con la presentazione del piano triennale della commissione sammarinese per l'attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità. Presentata la Mobility Card per San Marino.



"E' realmente disabile solo chi non puo difendere i propri diritti - ha spiegato il direttore di Rtv Carlo Romeo -. La comunicazione è fondamentale, per questo e Rtv è la prima emittente per messa in onda di spot sociali. Sono battaglie lentissimi ma bisogna avere il coraggio di rivendicare l'importanza dell'integrazione". Tutto parte dalla progettazione: "La barca come paradosso per parlare di città" ha commentato Stella. L'equipaggio di WoW e tutte le associazioni coinvolte sono state ricevute in udienza dai Capi di Stato e da una delegazione di Segretari.



Nel video le interviste a Giulia Galassi, designer, Antonella Salvatori, Disegno Industriale Università Rsm, Andrea Stella, ideatore progetto WoW.



