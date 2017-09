Ryanair taglia ancora voli e rinuncia ad Alitalia

Ryanair annuncia nuovi tagli, la messa a terra di 25 aerei per la stagione invernale (novembre 2017-marzo 2018) che provocherà la sospensione di 34 rotte, 11 delle quali provenienti o dirette verso aeroporti italiani. La revisione dei voli coinvolge "meno di 400mila persone" che hanno effettuato la prenotazione, afferma la compagnia. Inoltre, Ryanair rinuncia alla gara per l'Alitalia: "non porteremo avanti l'interesse in Alitalia né presenteremo alcuna ulteriore offerta per l'aviolinea".

La Civil Aviation Authority (Caa), l'Authority del trasporto aereo del Regno Unito, ha duramente ammonito Ryanair per la sua gestione del caos dovuto alla cancellazione dei voli affermando che sta violando la legge. Il responsabile Andrew Haines si è detto "furioso" per il comportamento del vettore low cost perchè non sta fornendo adeguate informazioni ai propri passeggeri. Un portavoce di Ryanar ha annunciato un incontro coi vertici della Caa.