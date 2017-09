Sesso non protetto, fumo e alcol: peggiorano gli stili di vita dei giovanissimi

Sono sempre di più i giovani che non usano contraccettivi durante la prima esperienza sessuale. È quanto emerge da alcuni dati sugli stili di vita dei giovani italiani presentati a Roma dalla Federazione italiana medici pediatri. Crescono anche le giovani fumatrici e gli adolescenti che si sono presi almeno una ubriacatura.



Per la loro "prima volta" il 42% delle italiane sotto i 25 anni non usa alcun metodo contraccettivo (+5% rispetto al 2010) e il 18% dei ragazzi ricorre alla pratica del coito interrotto. Secondo la ricerca, in media si inizia a fumare poco prima di diventare maggiorenni (a 17,9 anni). Fra i quindicenni intervistati, il 25% dei ragazzi e il 22% delle ragazze dichiara di aver acceso la prima sigaretta a 13 anni (o anche prima). Nel 2014 gli studenti 15enni che dichiarano di fumare tutti i giorni sono il 13,8% dei ragazzi e il 13,3% delle ragazze. "L'andamento è in crescita rispetto al 2010", spiegano i pediatri. Tra 2010 e 2014 è aumentato il numero dei quindicenni che dichiarano di essersi ubriacati almeno due volte nella vita (i maschi passano dal 16,7% al 20,8% le femmine dal 10,8 al 16%).