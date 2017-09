29 settembre 2000: viene istituita la Giornata Mondiale del Cuore

Anche San Marino aderisce alla Giornata Mondiale del Cuore, istituita nel 2000. Le malattie cardiovascolari, tra le quali infarto, scompenso e ictus, sono oggi la prima causa di morte e di invalidità a lungo termine: ogni anno, causano oltre 17 milioni di morti premature che si prevede saliranno a 23 milioni nel 2030. In Italia ben 127.000 donne e 98.000 uomini muoiono ogni anno per CVD, che rappresentano il 30% di tutti i decessi e colpiscono più dei tumori.



Elevati livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, ipertensione, sedentarietà, alimentazione scorretta, fumo e stress concorrono nello sviluppo delle malattie cardiovascolari. L’alta pressione sanguigna è il fattore di rischio numero uno: è chiamata “killer silenzioso”, perché in genere non presenta sintomi di avvertimento e molte persone non si rendono conto di averla.



Quello che forse non tutti sanno è che i fattori di rischio sono spesso evitabili attraverso piccoli cambiamenti nello stile di vita, che possono fare una enorme differenza. Il primo importante step verso la prevenzione è conoscere e tenere sotto controllo i propri parametri vitali. In questo senso, un grande aiuto viene dalla tecnologia, che offre dispositivi medici per l’automonitoraggio di pressione, glicemia, peso, massa corporea. Leggeri, maneggevoli, semplici da utilizzare e affidabili nei risultati, questi dispositivi rendono gli utenti responsabili della propria salute e consentono così un notevole passo avanti nella prevenzione di malattie che colpiscono milioni di persone nel mondo.