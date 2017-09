Catalogna: cresce la tensione con Madrid, chiuso spazio aereo voli privati

Chiuso lo spazio aereo ai voli privati sopra Barcellona. Dopo le minacce di Madrid, Barcellona resiste e lancia la sfida: "Se i seggi verranno bloccati troveremo alternative per far votare i cittadini".

È stato chiaro il vice presidente della Generalitat Oriol Junqueras, che questa mattina ha confermato la decisione del governo catalano di chiamare i cittadini alle urne per domenica primo ottobre: il referendum si farà, nonostante il blocco deciso da Madrid. Perché "è la gente che vuole votare".

Dal canto suo, Madrid ribadisce quello che ormai ripete da settimane: "Non ci sarà nessun referendum" in Catalogna. E avvisa: "I responsabili di questa situazione risponderanno davanti ai Tribunali in forma personale e patrimoniale". Così, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha avvertito il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont e il suo vice, sottolineando che il loro comportamento manifesta "reiterata disobbedienza e grave slealtà". Madrid ha inviato più di 10mila agenti per impedire il voto. Al voto sono chiamati in 5,3 milioni, 2.315 i collegi elettorali con 6.249 seggi.



