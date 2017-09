ISS: workshop sui requisiti sanitari per l’esportazione di prodotti di origine animale

Il Dipartimento prevenzione dell'Iss ha organizzato un convegno per approfondire i requisiti di carattere sanitario che è necessario possedere e rispettare per esportare prodotti di origine animale in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti.

L’appuntamento è realizzato nell’ambito del rapporto di collaborazione in corso con il Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna e con il Ministero della Salute Italiano e ha l’intento di promuovere un confronto professionale e uno scambio di esperienze nella conduzione degli AUDIT sugli stabilimenti autorizzati all'esportazione in USA.



