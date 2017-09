Rimini, iniziano le domeniche ecologiche contro lo smog



1° ottobre – 31 marzo. Questo il periodo di limitazione alla circolazione dei veicoli nel Comune di Rimini. Le limitazioni ricalcano quelle applicate lo scorso anno e prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti, dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per: autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1,Euro 2 ed Euro 3; ciclomotori e motocicli Euro 0. Le ‘domeniche ecologiche’ sono in calendario il 1° ottobre, 5 novembre, 7 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo, con la consueta sospensione nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio.



Anche l’area interessata dalle limitazioni è la stessa e comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sarà garantito il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi di scambiamento (come piazzale Caduti di Cefalonia, Centro Ausa, Valturio, via Fantoni e parco Don Tonino Bello), alle strutture ospedaliere, di ricovero e cura, compreso l’intero asse mediano (la direttrice ‘Fila dritto’). Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come le famiglie con una fascia Isee inferiore a 14mila euro e i veicoli per l'accompagnamento degli alunni a scuola. Inoltre sono esclusi dai provvedimenti i mezzi che effettuano il car pooling.