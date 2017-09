Tlc, cavo tranciato: si lavora anche stanotte per ripristinare il servizio

Si lavorerà anche stanotte per ripristinare il prima possibile la funzionalità del cavo rotto durante i lavori all'Ufficio Filatelico.

In un comunicato la Tim San Marino spiega che è intervenuta con 3 squadre.



Il cavo tranciato è stato isolato e nel pomeriggio cominceranno i primi ripristini. Per la mattinata di domani dovrebbero essere stati riattivati tutti i collegamenti.



In considerazione dell’evento di importanza nazionale del cambio reggenti, la Tim San Marino ha attivato un presidio dedicato e messo a disposizione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri un certo numero di smartphone per le autorità interessate alla cerimonia.



Tutto lo staff di TIM San Marino rimarrà a completa disposizione di privati e aziende a sostegno della ripresa della normale operatività dei collegamenti telefonici e internet, al numero dedicato alla segnalazione guasti 0549 886303.



VA