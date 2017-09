WoW: la Reggenza a bordo del catamarano "Lo Spirito di Stella"

Dopo le iniziative in Repubblica, del progetto Wheels on Waves, i Capitani Reggenti si sono recati al Club Nautico di Rimini, da dove il catamarano “Spirito di Stella” ripartirà alla volta di Trieste

Anche i Capi di Stato hanno effettuato una breve uscita, a bordo de “Lo Spirito di Stella”; scortato, per così dire, dalla Guardia Costiera e dai piccoli natanti dei bambini sammarinesi iscritti alla federazione vela del Titano. Insieme al Segretario di Stato, Franco Santi, la Reggenza ha avuto modo di conoscere le specificità di questo catamarano, accessibile a tutti. Perché, in mare come in terra, lo scopo del progetto Wheels on Waves è dire basta alle barriere architettoniche. Un'esperienza che il velista Andrea Stella, al Club Nautico di Rimini, ha raccontato di fronte alla Reggenza, al Segretari di Stato Podeschi e Santi ed alle Autorità civili, politiche e militari italiane presenti. A bordo de“Lo Spirito di Stella”, nelle varie tappe da Miami all'Adriatico, si sono alternate 100 persone con disabilità. “Un viaggio collettivo”, è stato definito; e non sono mancati ringraziamenti, per il supporto della Repubblica. Proprio la bandiera del Titano, in mattinata, era stata issata sull'albero del Catamarano; insieme ad un'altra, presente dall'ingresso in Europa dell'imbarcazione: quella degli Special Olympics San Marino. 3 ragazzi – insieme ad alcuni ospiti – hanno provato l'emozione di un'uscita in mare; domani sarà la volta di altri 3 atleti. Ma non è tutto: grazie ad un accordo raggiunto dalla Presidente Barbara Frisoni, e dalla Federazione Vela di San Marino, 7 atleti Special Olympics frequenteranno per la prima volta un corso di vela; e uno di essi avrà la possibilità di partecipare, in questa disciplina, ai Mondiali di Abu Dhabi nel 2019.