30 settembre 1948: esce il primo fumetto di Tex

Tex Willer, personaggio ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, fa la sua comparsa nelle edicole italiane il 30 settembre 1948. Si tratta di un pistolero dalla mira infallibile, stimato dagli indiani e in lotta contro ogni ingiustizia.



Fin dalla prima avventura, dal titolo "Il totem misterioso", teatro delle sue imprese sono i canyon dell'Arizona. Qui, per i bianchi, è un ranger che non sbaglia mai un colpo con la sua colt 45; per gli indiani Navajos è "Aquila della notte", che in sella al cavallo Dinamite piomba addosso a mercanti ed affaristi senza scrupoli. L'amico inseparabile è Kit Carson, mentre il cuore batte soltanto per la moglie Lilyth.



Tuttora prodotto dalla Bonelli Editore, Tex è il più longevo personaggio del fumetto italiano e insieme con Superman e Batman è tra i più duraturi del fumetto mondiale.