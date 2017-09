Al centro la "bellezza": la Diocesi presenta le Giornate dell'Educazione di ottobre

Primo appuntamento lunedì 2 ottobre a Domagnano.

La natura, la musica, l'arte, lo stare insieme: diversi aspetti del nostro vissuto dai quali possiamo estrarre il meglio. E' la bellezza il concetto al centro delle Giornate dell'educazione, una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli per riscoprire ciò che non sempre appreziamo.



Diversi gli appuntamenti in programma per il mese di ottobre in tutta la Diocesi, tra San Marino, Novafeltria, Sassocorvaro e Macerata Feltria. Si comincerà lunedì 2 ottobre alle 20,45 alla sala Montelupo di Domagnano con una tavola rotonda dedicata allo sport.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste ad Andrea Turazzi (vescovo Diocesi San Marino-Montefeltro), a Don Gabriele Mangiarotti e a Luca Foscoli (relatore di uno degli eventi)