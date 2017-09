L'Emilia Romagna attende Papa Francesco, domani a Cesena e Bologna

Cesena e Bologna si preparano ad accogliere, domani, Papa Francesco, tra imponenti misure di sicurezza e migliaia di volontari. A Cesena il Papa arriverà alle 8 e rimarrà un paio d'ore. Bergoglio atterrerà all'Ippodromo e da lì raggiungerà piazza del Popolo per un incontro con i fedeli. La visita si concluderà in Duomo, dove ad attenderlo ci saranno i sacerdoti e un gruppo di malati; almeno 25mila le persone previste. Da Cesena, in elicottero, Francesco raggiungerà Bologna: prima tappa, l'Hub regionale di smistamento dei migranti. Poi in piazza Maggiore, per incontrare rappresentanti del mondo del lavoro, delle altre confessioni religiose e i familiari delle vittime delle stragi e della banda della Uno bianca. Lì presiederà l'Angelus. Poi il pranzo di solidarietà in San Petronio; a seguire, nella cattedrale di San Pietro per un discorso a sacerdoti e religiosi, al termine del quale si trasferirà in piazza San Domenico per una breve visita alla basilica. Alle 15.30 l'incontro con il mondo accademico e gli studenti dell'università più antica d'Europa. Nell'occasione Francesco, riceverà anche il Sigillum Magnum, massima onorificenza dell'Ateneo. Seguirà il trasferimento allo stadio Dall'Ara, dove è in programma la Messa con circa 45 mila persone.