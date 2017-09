Lontano ma vicino: San Marino in California ritrova la sua identità in Repubblica

In questi giorni si trova in Repubblica una delegazione arrivata dalla città di San Marino in California. L'udienza dai capitani Reggenti è stata occasione per riavvolgere il nastro di una bella storia di vicinanza, nonostante la distanza geografica.



Così lontane, cosi vicine. A Palazzo si riannoda la storia della città di San Marino in California, nata nel 1913 dal ranch di un sammarinese e che ha portato il nome del Santo Fondatore negli Stati Uniti d'America. Davanti ai Capitani Reggenti il sindaco della cittadina, Richard Sun, il vice Allan Yung ed una nutrita delegazione che approfittando del gemellaggio con il castello di Città- iniziato nel 1983- ha raggiunto San Marino in occasione di uno dei momenti più significativi della vita istituzionale dello Stato. Proprio riferendosi alla cerimonia di domani il sindaco ha parlato di una opportunità unica per meglio comprendere l'identità della Repubblica, da vivere con la consapevolezza che i valori comuni sono in grado di colmare le distanze geografiche. La volontà reciproca di alimentare il legame diventa contributo per rapporti sempre più stretti tra il popolo sammarinese e quello degli Stati Uniti “ paese quest'ultimo- hanno detto i capitani Reggenti- dove anche tanti nostri concittadini hanno trovato una seconda patria e nuove opportunità di vita, e che oggi contribuiscono attivamente ala vita politica ed economico”. Poi lo scambio di regali e foto di rito. Una curiosità? Lo stemma californiano della cittadina di San Marino rappresenta tre sommità sulle quali svettano tre torri fortificate.