"Riprendiamoci la libertà". Manifestazioni contro la violenza sulle donne

Oggi a Rimini alle ore 19:15 al Parco Pertini

Sono oltre un centinaio le manifestazioni contro la violenza sulle donne che si svolgeranno oggi in tutta Italia, nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil sotto lo slogan "Riprendiamoci la libertà". A Roma ci sarà il segretario generale, Susanna Camusso. "Si torna ad antichi stereotipi - ha affermato ieri - mentre la cultura dominante non riesce ancora ad acquisire i concetti di base della libertà e dei diritti".

A Rimini la manifestazione è prevista per le ore 19:45 al Parco Pertini dove una delegazione CGIL incontrerà la Presidente della Camera Laura Boldrini, conferma il Segretario della CGIL provinciale Graziano Urbinati.