Tlc, cavo Tim tranciato: ripristinato il servizio dalle 8 di stamattina

Risolto il disservizio sorto dopo i lavori edili all'Ufficio Filatelico. Dalle 8 di questa mattina sono stati completamente ripristinati tutti i collegamenti telefonici ed Internet interrotti a seguito del danneggiamento di un cavo di primaria importanza. Tim San Marino, in una nota, ringrazia per il lavoro svolto le squadre di tecnici che si sono alternate giorno e notte in maniera ininterrotta.

"Sono state necessarie 30 ore per riparare il danno - fa sapere la Cotes - intervenuta con quattro squadre di giuntisti".

VA