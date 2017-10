1° ottobre: Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

E' giunta alla 15° edizione il FIABADAY: la “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”.

Istituita nel febbraio 2003 si celebra ogni prima domenica di ottobre e ha come sede privilegiata Piazza Colonna a Roma, anche se manifestazioni ci sono su tutto il territorio nazionale italiano.

Slogan della campagna di sensibilizzazione di questa quindicesima edizione: "L’importanza della formazione per educare all’accessibilità". L’obiettivo è quello di promuovere presso l’opinione pubblica un cambiamento culturale a favore dell’abbattimento delle barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione delle pari opportunità e dei principi della Total Quality.