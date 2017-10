Papa Francesco in visita in Emilia Romagna: prima Cesena, poi Bologna

Terminato il pranzo con i poveri all'interno della basilica di San Petronio, Francesco si è diretto verso la vicina sede della Curia. Il programma della visita proseguirà poi con l'incontro con sacerdoti e religiosi

Bologna, ha ricordato il Papa ai migranti dell'Hub che ha visitato nel capoluogo emiliano, è stata la prima città in Europa, 760 anni fa a liberare 5855 schiavi, 'tantissimi, eppure Bologna non ebbe paura, forse lo fecero anche per ragioni

economiche, perché la libertà aiuta tutti e a tutti conviene', senza paura accolsero quelle 'non persone', li riconobbero come esseri umani. Scrissero in un libro' i loro nomi. Il Pontefice ha lodato il 'sistema Emilia'. E chiesto di 'aiutare tanti che sono in difficoltà e hanno bisogno di quell'ascensore sociale che secondo alcuni sarebbe del tutto fuori uso'.











Papa Francesco è a Cesena, per dare il via alla visita che, oltre alla città romagnola, toccherà anche Bologna. Il Pontefice è atterrato in elicottero all'ippodromo, accolto dal vescovo Douglas Regattieri e da due bambini che gli hanno regalato un mazzo di fiori. La visita a Cesena prevede un saluto alla città in piazza del Popolo, l'intitolazione di uno spazio cittadino a papa Pio VI, il cesenate Giovanni Angelico Braschi, nel terzo centenario della nascita, quindi l'incontro con la comunità diocesana nella cattedrale.

Dai bambini delle parrocchie cittadine che hanno accolto il Papa al suo arrivo in elicottero all'ippodromo, fino a suor Imelde Assirelli, religiosa di 105 anni che non ha voluto perdersi, nella cattedrale di Cesena, la visita del Papa.

Tutta la città romagnola si è svegliata presto per accogliere il pontefice nelle sue due ore di permanenza in città per incontrare le autorità e la comunità religiosa. Fra imponenti misure di sicurezza, i fedeli di Cesena e delle città vicine hanno cominciato dalle 6 ad affollare gli spazi riservati alla visita.



Appello del Papa, da Cesena, per la "buona politica", "non quella asservita alle ambizioni individuali o alla prepotenza di fazioni o centri di interessi", "che non sia né serva né padrona, ma amica e collaboratrice; non paurosa o avventata, ma responsabile e quindi coraggiosa e prudente nello stesso tempo; che faccia crescere il coinvolgimento delle persone, la loro progressiva inclusione e partecipazione; che non lasci ai margini alcune categorie, che non saccheggi e inquini le risorse naturali".