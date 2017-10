Google: editori decideranno quante notizie forniranno gratis

Google fa un nuovo passo verso gli editori e mette fine alla politica del 'First Click Free', che consentiva di leggere un minimo di tre notizie gratis prima di arrivare a quelle a pagamento, inaugurando il 'Flexible Sampling'. Lo ha annunciato online il colosso di Mountain View, precisando che in base a questa nuova policy gli editori saranno in grado di decidere autonomamente quanti contenuti mettere gratuitamente a disposizione del lettore prima di attivare il 'Paywall', ovvero la consultazione a pagamento.