Oggi 2 ottobre è la Festa dei nonni: il 25% degli italiani è over 65 ma le nascite toccano il minimo storico

Sono 13,5 milioni gli over 65 in Italia: rappresentano il 22,3% della popolazione totale, quasi 1 su 4, ma le nascite toccano il minimo storico dal 2008 ad appena 473.438. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al 2016, divulgata oggi in occasione della Festa dei Nonni. Secondo la Coldiretti, si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione per effetto dell'allungamento della vita che ha raggiunto 80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne, con i nonni che sono tornati a svolgere un ruolo determinante all'interno delle famiglie e della società. La loro presenza in casa viene considerata una fortuna dalla maggioranza delle famiglie per il contributo economico e sociale che sono in grado di offrire, con una netta inversione di tendenza nella percezione del ruolo degli anziani rispetto al passato. In particolare, precisa la Coldiretti, la presenza del nonno è spesso determinante per contribuire al reddito, ma è anche un valido aiuto per accudire i nipoti al di fuori degli asili e della scuola. In molti apprezzano i consigli offerti grazie all'esperienza e c'è chi si avvantaggia dell'apporto lavorativo nella casa. Sulla solidarietà tra generazioni si fonda anche l'impresa familiare che si è dimostrata in Italia nel tempo, conclude la Coldiretti, un modello vincente.



Fanno da mangiare, lavano, stirano, si occupano dei più piccoli. Per Elio Pozzi della Federazione anziani di San San Marino sono il "welfare" dell'amore. Tanto che l'Italia ha introdotto proprio una festa, che non ha una vera e propria tradizione ma che ogni due ottobre vuole celebrare l'importanza del ruolo svolto da nonni nella famiglia e nella società”. In quella moderna hanno conquistato un'importanza sempre maggiore. E se tempo, coccole e giochi non hanno prezzo il capitale sociale- secondo la stima di Federanziani- si aggira attorno ai 29 miliardi di euro. Questo tenendo conto di un esercito di quasi un milione di nonni e nonne impiegati a tempo pieno. In più ci sono tre milioni di nonni sitter part time. Sono loro ad aiutare i giovani e le nuove famiglie, conquistando una porzione sempre più rilevante e attiva della popolazione italiana. E riallacciando quel legame che si era un po' perso con il venire meno delle famiglie patriarcali. Lasciando trapelare sullo sfondo una realtà econimica di grave crisi, in cui occorre continuamente il bisogno dei genitori, soprattutto quando lo si diventa. Non a caso i nonni in Italia si festeggiano il2 ottobre: è il giorno in cui la chiesa cattolica celebra la festa dell'angelo custode

Fanno da mangiare, lavano, stirano, si occupano dei più piccoli. Per Elio Pozzi della Federazione anziani di San San Marino sono il "welfare" dell'amore. Tanto che l'Italia ha introdotto proprio una festa, che non ha una vera e propria tradizione ma che ogni due ottobre vuole celebrare l'importanza del ruolo svolto da nonni nella famiglia e nella società”. In quella moderna hanno conquistato un'importanza sempre maggiore. E se tempo, coccole e giochi non hanno prezzo il capitale sociale- secondo la stima di Federanziani- si aggira attorno ai 29 miliardi di euro. Questo tenendo conto di un esercito di quasi un milione di nonni e nonne impiegati a tempo pieno. In più ci sono tre milioni di nonni sitter part time. Sono loro ad aiutare i giovani e le nuove famiglie, conquistando una porzione sempre più rilevante e attiva della popolazione italiana. E riallacciando quel legame che si era un po' perso con il venire meno delle famiglie patriarcali. Lasciando trapelare sullo sfondo una realtà econimica di grave crisi, in cui occorre continuamente il bisogno dei genitori, soprattutto quando lo si diventa. Non a caso i nonni in Italia si festeggiano il2 ottobre: è il giorno in cui la chiesa cattolica celebra la festa dell'angelo custode