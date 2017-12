Cercasi strada per il futuro: alle superiori porte aperte agli studenti delle medie

Giovani studenti alle prese con la scelta di cosa studiare dopo le medie. Per aiutarli, c'è l'open day.

Alla scuola secondaria superiore di Città è tempo di open day per conoscere i corsi, le materie e l'organizzazione dei diversi indirizzi così da scegliere più facilmente cosa fare dopo le scuole medie. L'istituto ha aperto le porte a studenti e genitori per un giorno di orientamento.



Cinque i percorsi possibili: liceo classico, linguistico, scientifico, economico aziendale e il biennio ITI. In ogni aula, i professori hanno spiegato cosa offre la scuola, dai contenuti degli insegnamenti alle attività parallele, come gli stage o le uscite. I titoli di studio sono equivalenti agli analoghi diplomi dei licei italiani.



Le famiglie hanno anche visitato i laboratori, le aule di disegno e storia dell'arte e la biblioteca. In cattedra, per un giorno, c'erano anche gli studenti e gli ex studenti delle superiori sammarinesi. A loro il compito di parlare ai colleghi più giovani per raccontare il loro percorso e le aspettative per il futuro, dando consigli sulla scelta migliore da fare.



Mauro Torresi



Nel servizio, le voci di ragazzi e genitori