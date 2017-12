Meteo: allerta della Protezione Civile per le gelate

Gelate diffuse sono previste su tutta l'Emilia-Romagna per la giornata di oggi e soprattutto per quella di domani.

La protezione civile regionale ha diffuso un'allerta gialla (livello moderato) per un "afflusso di aria fredda dal nord Europa con rimonta del campo di pressione". Queste condizioni "determinano - scrive l'Arpae - tempo stabile con cielo sereno sia nella nottata che nella prima mattinata e inducono temperature al suolo sotto lo zero".