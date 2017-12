Eurovision, più di 1000 candidati alla selezione sammarinese. 7 i sammarinesi

Si è chiusa il 30 Novembre scorso la prima fase della selezione sammarinese che porterà alla scelta del cantante per l'Eurovision Song Contest 2018. La competizione ha visto iscriversi artisti da tutto il mondo, da semplici fan a professionisti in carriera. Ma ecco i dati della selezione iniziata il 23 Ottobre e durata 5 settimane:

1050 le canzoni inviate di cui 971 corredate di video e 79 solo in formato audio;

557 i video pubblicati sul sito e sul canale Youtube dell'azienda partner 1 in 360;

75 i paesi degli artisti partecipanti alla selezione, da tutti e 5 i continenti.

7 i sammarinesi che hanno deciso di iscriversi: Alessandra Busignani, gli Alibi, Anita Simoncini, Fabrizio Valentini, Gianluigi Colucci, Irol e Jimmy JDKA.

Ora il passo successivo è la scrematura di questo enorme numero di cantanti e la nomina di 10 finalisti che prenderanno parte al Talent Show in onda dal Gennaio 2018. Tra di essi, ci sarà almeno un sammarinese.