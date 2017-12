Tv: conduttori Iene, momenti terribili, ora Nadia sta meglio

"Le ultime 30-32 ore sono state terribili. Sabato la redazione delle Iene si è congelata. Non ditelo in giro che anche le Iene ogni tanto piangono, ma è stato un colpo molto forte". Così i conduttori della puntata di ieri sera delle Iene, orfana di Nadia Toffa, hanno raccontato come la redazione ha vissuto i momenti successivi al malore accusato dalla collega. A guidare lo show domenicale come di consueto Nicola Savino e Giulio Golia, insieme a Matteo Viviani, che sostituisce la Toffa. "Intorno alle 13 abbiamo ricevuto una telefonata da un hotel di Trieste nella quale ci dicevano che Nadia era caduta a terra - hanno raccontato i tre -. Solo questo, non avevamo idea di quello che era successo realmente. Abbiamo pensato ad un'aggressione o a un malore. E' arrivata subito un'ambulanza che l'ha portata in ospedale. Abbiamo appreso che era in codice rosso e uno di noi è andato immediatamente in ospedale, ma per le regole sulla privacy non gli hanno dato informazioni. Ci si è gelato il sangue. Fino a quando nel pomeriggio abbiamo saputo che Nadia si era svegliata e ci siamo abbracciati". "A Trieste l'hanno trattata benissimo, ora l'hanno portata a Milano per farla stare vicina ai suoi affetti - hanno ricordato i conduttori -. Sull'elicottero ha anche detto: 'che bello, mi faccio un giro gratis'. Ora Nadia è fuori pericolo di vita. Stanno facendo gli accertamenti, è solo piena di tubi. Per farvi capire il suo spirito, ha anche chiesto a un medico di farla uscire il tempo necessario a presenziare questa diretta". Al termine del racconto il pubblico è stato invitato a gridare 'ciao Nadia', mentre scorrevano alcune foto della conduttrice.