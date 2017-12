I Capitani Reggenti in visita alle scuole: canti, progetti in lingua e doni per il Natale

Oggi le visite alle elementari di Murata e alla scuola dell'infanzia e alle elementari a Cailungo.

Sono i bambini delle elementari di Murata a cantare l'inno nazionale per salutare i Capitani Reggenti impegnati nelle visite alle scuole. Ogni istituto, un diverso progetto preparato nel dettaglio per accogliere i capi di Stato. Gli alunni de La Quercia hanno presentato un lavoro legato alle emozioni: una storia recitata in più lingue che racconta di sei folletti ognuno differente. A Cailungo, i bimbi della scuola dell'infanzia erano invece pronti sul palco per cantare. Poi la consegna dei doni e il ringraziamento ai piccoli da parte della Reggenza. A poca distanza, alle elementari, è andato in scena il plurilinguismo, con brevi sketch dialettali o in inglese insieme alle classi quinte. L'ispirazione è arrivata dall'incontro con gli anziani della casa di riposo, per riscoprire tradizioni che non ci sono più.



Mauro Torresi



Nel servizio, alcuni momenti della giornata