Clima: il 2017 l'anno più secco degli ultimi due secoli

Il 2017 è stato l'anno più secco in Italia degli ultimi due secoli. Lo dice il Cnr, che parla di una media del 30% in meno di piogge, in alcuni mesi di oltre il 50%.

Anno record anche per il caldo, il 2017 si situa al quarto posto dall'Ottocento a oggi. I dati descrivono un Paese colpito dal riscaldamento globale, fenomeno che interessa tutto il resto del Pianeta.