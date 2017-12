Erdogan a Trump, Gerusalemme "linea rossa per i musulmani"

Il presidente turco Erdogan ha avvertito il capo della Casa Bianca, Donald Trump, che l'eventuale riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele rappresenta "una linea rossa per i musulmani" e che potrebbe portare alla rottura delle relazioni diplomatiche della Turchia con Israele. Ieri anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso la sua "preoccupazione sulla possibilità che gli Stati Uniti riconoscano unilateralmente Gerusalemme come capitale dello stato d'Israele". Il presidente Trump "è stato chiaro sin dall'inizio, non è questione di se, ma di quando", ha ribadito il vice portavoce della Casa Bianca, Gidley.