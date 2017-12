Luigi Fontana a Domagnano con "Nutrizione, esercizio fisico e salute - i consigli per vivere a lungo e in salute"

La serata pubblica dal titolo: "Nutrizione, esercizio fisico e salute - i consigli per vivere a lungo e in salute" si terrà mercoledì 6 dicembre alle 18 nella sala "Montelupo" a Domagnano, e vedrà l'intervento come relatore del professor Luigi Fontana.

Docente dell’Università di Brescia e dell’Università di Washington in St. Luis, il professor Fontana è anche coautore, assieme a Franco Berrino, del libro “La Grande Via”.

La conferenza pubblica, a ingresso libero, sarà moderata dal giornalista Franco Cavalli.

L'iniziativa gode del patrocinio nelle segreterie di Stato alla Sanità e alla Cultura..