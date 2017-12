Sanità: firmato a Roma il Piano d'Azione tra San Marino e il Ministero italiano della Salute

Tra i punti, la programmazione e cooperazione sanitaria in vari ambiti, nel pieno rispetto del Memorandum d'intesa tra i due Paesi

Dopo il Protocollo operativo sottoscritto ieri con l'Emilia Romagna, oggi è stato siglato a Roma il Piano d'Azione in ambito sanitario tra Italia e San Marino. Ad apporre la firma il Direttore Generale dell'Iss, Andrea Gualtieri e Gaetana Ferri, responsabile della Direzione generale rapporti europei ed internazionali del Ministero italiano della Salute. Il Piano avrà validità triennale e prevede il rispetto della “collaborazione nelle tematiche indicate all'articolo I del Memorandum d'Intesa” tra i due Paesi, con particolare riferimento alla programmazione e cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza; sanità pubblica, malattie infettive e cronico degenerative; sangue ed emoderivati, cellule, organi e tessuti; medicinali e materie prime farmaceutiche; ricerca scientifica, sperimentazione clinica in ambito europeo; riconoscimento dei titoli di studio; supporto alla realizzazione di un sistema di Formazione continua in medicina della Repubblica di San Marino. Il Piano d'azione punta anche al rafforzamento della collaborazione nelle aree della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare con particolare riguardo ai settori del controllo degli alimenti. Prevista infine l’istituzione di tavoli tecnici congiunti per ogni tematica e che per San Marino coinvolgeranno l’Authority Sanitaria e l’Istituto per la Sicurezza Sociale.