Solidarietà: un Doblò per ASDEI

Si è concluso con la consegna di un Doblò attrezzato per il trasporto disabili, il progetto "Un automezzo per...", al quale hanno contribuito alcune aziende del territorio, compresa la San Marino Rtv, grazie al lavoro di raccolta delle sponsorizzazioni portata avanti da Pubblicità Solidale. Il mezzo verrà dato in comodato d'uso gratuito ad ASDEI, l'Associazione Sammarinese Disabili ad Esordio Infantile per le proprie finalità ed attività mediche e ricreative.