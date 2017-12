Usa per Gerusalemme capitale d'Israele: cresce la tensione internazionale

Cresce la tensione politica internazionale dopo la volontà espressa dal presidente Usa, Donald Trump, di voler riconoscere Gerusalemme capitale dello Stato d'Israele o di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.



Il presidente turco, Erdogan, ha anticipato che il riconscimento rappresenterà una “linea rossa per i musulmani” e che questo porterà alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Israele. “Gerusalemme è la capitale del popolo ebraico da 3000 anni”, rispondono da Israele.



Preoccupazione è stata espressa dall'Arabia Saudita perché la mossa statunitense “irriterebbe i sentimenti dei musulmani nel mondo”. Dall'Europa, è il presidente francese Emmanuel Macron a dirsi preoccupato per una decisione “unilaterale”. I negoziati, invece, spiega, dovrebbero essere portati avanti puntando a due Stati che convivano in sicurezza.



Nel frattempo, il sistema di difesa israeliano si sta preparando per quella che viene definita una “possibile violenta” rivolta palestinese, specie a Gerusalemme.



mt