Vince Nuove Idee Nuove Imprese 2017 un progetto di monitoraggio degli uccelli per voli arerei più sicuri

Si è svolto questo pomeriggio a Rimini Innovation Square, la giornata finale della Business Plan Competition.

Non hanno timore della crisi, sono fiduciosi e hanno tante idee innovative. Sono i giovani imprenditori della competizione Nuove Idee Nuove Imprese.

C'è tanto entusiasmo per l'edizione numero 16, che quest'anno ha portato in finale anche 2 idee di business sammarinesi: 'Mobili Antisismici' e 'Job in a box'.

Su un totale di 69 progetti presentati a inizio competizione 18 erano della Repubblica.

Dallo sharing economy per aperitivi in barca, agli ausili tecnologici per lo yoga fino alle calzature vegan ed eco-friendly. Tante le idee dei 13 finalisti.

Voli aerei più sicuri tramite monitoraggio degli uccelli l'idea vincente, proposta da BCMS Bird Concentration Monitoring System, che si è aggiudicato il primo premio.

La start up che ha proposto la batteria liquida più leggera si è classificata seconda, mentre si è aggiudicata il terzo posto l'impresa che ha proposto una tecnologia contro il proliferare delle zanzare.

Il premio è sostanzioso: 19mila euro, radoppiato per mezzo di un prestito d'onore. Non solo premi in denaro, ma anche percorsi formativi e postazioni di coworking al Tecnho Science Park di San Marino.

Gli aspiranti imprenditori nel corso della competizione hanno inoltre partecipato a 55 ore di formazione gestite da 10 docenti e a 2 seminari.



Nel video l'intervista a Maurizio Focchi, Presidente dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Gabriele Secol, senior manager Deloitte.



Silvia Sacchi