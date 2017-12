Ambasciata USA a Gerusalemme, Turchia: "Provocherebbe problemi irrisolvibili"

Lo spostamento dell'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme si farà. Ma la Casa Bianca specifica che questo non avverrà prima di sei mesi. Oggi è atteso l'annuncio ufficiale da parte di Donald Trump, che ha parlato con il leader palestinese Abu Mazen, per il quale la "decisione minaccia la pace". Israele è invece convinta: "Quella è la nostra capitale da 3mila anni".



Il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele renderebbe "i problemi esistenti nella regione ancora più irrisolvibili", avverte la Turchia attraverso il premier Binali Yildirim, in visita in Corea del Sud. Ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva già definito Gerusalemme come una "linea rossa per i musulmani". Secondo Yildirim, il riconoscimento "illegale" da parte degli Stati Uniti rischierebbe di provocare scontri religiosi e distruggere il processo di pace tra Israele e Palestina.