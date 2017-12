Fondazione Paneuropea, la replica del Comitato di Controllo: “Abbiamo agito nel pieno rispetto della legge”

Il Comitato di Controllo sulle Fondazioni replica alla nota di ieri della Fondazione Paneuropea Sammarinese, con alcune precisazioni a difesa del proprio operato, “attinente – rimarcano i tre membri dell'organismo - solo ed esclusivamente alla legge, in totale imparzialità e neutralità politica”. Questo per spiegare che le carenze riscontrate, dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, in alcune fondazioni, tra cui la Paneuropea, sono state poi segnalate al Commissario della Legge competente, il quale – fa sapere il Comitato - “assegna il termine per l’adeguamento richiesto. Verificata in seguito la correttezza della documentazione aggiornata, depositata in Tribunale da Paneuropa, si è quindi proceduto a darne comunicazione al magistrato. Ora - conclude il Comitato di Controllo - nell’auspicare un clima di collaborazione sempre più costruttiva, esprimiamo soddisfazione per la ripresa delle attività della Fondazione Paneuropea Sammarinese”.